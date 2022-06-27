Тамбов, 27 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Тамбовской области 27 июня выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 449 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 416 пациентов, в том числе три — за последние сутки.

За весь период скончались 2436 человек. Подтверждено два новых летальных случая.