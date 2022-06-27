Москва, 27 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. За прошлую неделю индексы Уолл-стрит отыграли падение предыдущей торговой пятидневки, которая оказалась худшей с марта 2020 года, причем 24 июня рынки устроили полноценное ралли, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«S& P 500 подорожал на 3,0%, Nasdaq подскочил на 3,2%, а Dow Jones набрал 2,6%. С начала недели 27 июня индексы выросли на 6,4%, 7,5% и 5,4% соответственно.

После такого мощного отскока некоторые инвесторы задумались, можно ли говорить о достижении дна, но учитывая растущие риски рецессии, возвращение медвежьих настроений практически не вызывает сомнений. Недавний отскок скорее походит на ралли в русле медвежьего рынка, спровоцированное перепроданностью.

27 июня фьючерсы США сохраняют боевой настрой, игнорируя обновленные прогнозы МВФ. На минувших выходных фонд понизил оценку перспектив американской экономики и теперь ожидает роста ВВП по итогам этого года на 2,9% против предыдущего прогноза на уровне 3,7%.

МВФ призвал Центробанк к оперативному сворачиванию стимулов, а также указал интенсивность внутреннего спроса в Штатах, который подогревает инфляцию по всему миру.

Азия повсеместно подросла в начале новой торговой недели с оглядкой на Уолл-стрит, причем игроки не отреагировали на резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, где наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки в Макао.

Сводный региональный индекс MSCI подскочил почти на 2%, китайский Shanghai Composite вырос без малого на 1%, Японский Nikkei 225 — на 1,43%, а гонконгский Hang Seng потяжелел на 2,11%.

Индекс доллара торгуется вблизи более чем недельных минимумов, осциллируя вокруг отметки 104.00. Новым попыткам роста американской валюты препятствует спрос на риск в сочетании с блеклой динамикой доходности трежерис.

На прошлой неделе USD так и не смог добраться до уровня 105.00, завершив торги с умеренными потерями, которые выглядят вполне уместно после трех недель непрерывного роста.

На этой неделе в центре внимания окажется форум ЕЦБ в Португалии. В свете рекордной инфляции инвесторам будет особенно любопытно услышать комментарии глав ЕЦБ, ФРС и Банка Англии.

В конце недели еврозона представит инфляционный отчет, способный внести дополнительные коррективы в ожидания по ставкам ЕЦБ.

Также немаловажно, что на этой неделе завершается второй квартал и первое полугодие, что может вызвать приступы волатильности на рынках в связи с корректировкой позиций», — считает эксперт.

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