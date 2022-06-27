Москва, , 14:01 — REGNUM Легитимизация нестандартных сроков обучения в высшем образовании возможна, но в первую очередь это относится к магистратуре. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

Валерий Фальков Minobrnauki.gov.ru

«Сегодня рефреном звучит запрос, — и мы поддерживаем эту идею, — от вузов сокращения подготовки магистрской: не строго два года, а где-то год или чуть больше. Всё зависит от сложности человеческой деятельности. Наше предложение, та же инженерия, это 5+1. Соответственно, в этом смысле да, стоит ожидать», — заявил Фальков.

«Что касается бакалавриата, то там снижение сроков обучения противоречит самой логике, тому, что мы сегодня говорим. Если у нас по ряду направлений возникают обоснованные сомнения в том, что за четыре года мы даём, готовим качественного специалиста, то сокращение сроков даже не стоит комментировать», — указал он.