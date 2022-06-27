Казань, 27 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. За сутки в Татарии выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 52 человека. По информации общероссийского оперативного штаба на 27 июня, в республиканские больницы с ковидом госпитализировали за последние сутки 19 пациентов.

В больнице

Всего в регионе зарегистрировано 152 416 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 148 551 пациент, скончались 1995 человек. За сутки выписали три пациента, умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии вакцинацию от COVID-19 среди жителей в возрасте старше 60 лет первым компонентом прошли 649 019 человек, вторым — 437 056.

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