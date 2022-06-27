Стокгольм, 27 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. С тех пор как Магдалена Андерссон вступила в должность премьер-министра Швеции, специальный совет по климату, где министры должны встречаться для обсуждения соответствующих вопросов, так и никогда не собирался. Об этом 27 июня написала газета DN.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

Как отметили журналисты, Андерссон никогда не созывала специальный совет несмотря на то, что климат и экология являются одними из приоритетных направлений деятельности ее правительства.

В свою очередь Катарина Экерберг, профессор политологии и бывший член совета по климатической политике, считает, что премьер-министр Андерссон, похоже, просто отдает приоритет другим вопросам.

«Несколько законопроектов и решений, которые поступили в последнее время, полностью противоречили тому, что говорили Социал-демократы, и тому, что требуется для достижения климатических целей», — заявила она в разговоре с изданием.