В Астраханской области за сутки госпитализированы 8 ковид-пациентов
Астрахань, 27 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 8 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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27 июня выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 904 положительных результата исследования.
За весь период наблюдения 114 тыс. 365 человек выписаны после курса лечения, в том числе 33 — за последние сутки.
За весь период скончались 3 тыс. 14 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.