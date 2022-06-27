Астрахань, 27 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 8 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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27 июня выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 904 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 114 тыс. 365 человек выписаны после курса лечения, в том числе 33 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 14 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.