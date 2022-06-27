Стокгольм, , 14:02 — REGNUM «Центристы» намерены сделать шведские города более зелеными. Партия также хочет расширить парковые зоны в крупных городах. Об этом 27 июня написала газета GP.

Стокгольм, Швеция

«Озеленение городов важно со многих точек зрения. Речь идет отчасти о хорошей среде проживания с лучшим качеством воздуха, но также и о воздействии на климат», — заявила в интервью изданию лидер партии Анни Лёф.

Новая норма, которую хотят внедрить «Центристы», должна следовать принципу 3−30−300.

Это означает, что из окон своего дома граждане должны видеть, как минимум, три дерева, а 30% площади города должны быть покрыты деревьями. Более того, расстояние от место жительства гражданина до ближайшей зеленой зоны не должно превышать 300 метров.