Москва, 27 июня 2022, 13:58 — REGNUM Партия «Единая Россия» продолжает помогать жителям Херсона и населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей. Гуманитарный центр «Единой России» работает в Херсоне с начала июня. За это время лично туда обратились уже порядка 20 000 человек. Люди получают продуктовые пакеты, медикаменты, а также имеют право на медицинскую или юридическую консультации. В центре организованы досуговые группы для детей разных возрастов. А для маломобильных жителей доступны обращения в сети интернет. Через специальный чат-бот можно оформить заявку на адресную помощь продуктами или медикаментами. Всего за период работы центра «Единой России» роздано более 280 тонн продуктов.
Гуманитарная помощь в населенные пункты Херсонской и Николаевской областей осуществляется при содействии Росгвардии, МЧС России, Министерства обороны. Это не только продукты, но также овощи и фрукты, средства гигиены, детское питание, одежда, памперсы, бытовая химия, медикаменты. Накануне гуманитарные наборы получили жители таких населенных пунктов как Новоалександровка, Бальтазаровка и Новопавловка. В Николаевской области помощь доставили в Баратовку и Снигиревку.