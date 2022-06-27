Москва, 27 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» продолжает помогать жителям Херсона и населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей. Гуманитарный центр «Единой России» работает в Херсоне с начала июня. За это время лично туда обратились уже порядка 20 000 человек. Люди получают продуктовые пакеты, медикаменты, а также имеют право на медицинскую или юридическую консультации. В центре организованы досуговые группы для детей разных возрастов. А для маломобильных жителей доступны обращения в сети интернет. Через специальный чат-бот можно оформить заявку на адресную помощь продуктами или медикаментами. Всего за период работы центра «Единой России» роздано более 280 тонн продуктов.

Василий Иванов, ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Мы вышли на системную работу. Если изначально центр работал лишь на ресурсах наших волонтеров, которые приехали в Херсон из разных регионов России. То теперь очень здорово нам помогают местные жители, в том числе автоволонтеры. Благодаря им мы можем оперативнее отрабатывать заявки, поступающие от маломобильных жителей Херсона. В городе и по области много одиноких стариков и инвалидов, о которых некому позаботиться. О них нам сообщают родственники, которые проживают далеко и не могут к ним приехать, или неравнодушные соседи. Ни одно обращение из виду не упускаем. По Херсону сразу берем в работу, а по населенным пунктам составляем списки. И как только туда направляется гуманитарный конвой, одновременно с общей помощью жителям отрабатываем и адресные заявки», — рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич .

Гуманитарная помощь в населенные пункты Херсонской и Николаевской областей осуществляется при содействии Росгвардии, МЧС России, Министерства обороны. Это не только продукты, но также овощи и фрукты, средства гигиены, детское питание, одежда, памперсы, бытовая химия, медикаменты. Накануне гуманитарные наборы получили жители таких населенных пунктов как Новоалександровка, Бальтазаровка и Новопавловка. В Николаевской области помощь доставили в Баратовку и Снигиревку.