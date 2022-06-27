Волгоград, , 14:35 — REGNUM Обращение к прокурору Волгоградской области Денису Костенко записали жители Кировского района Волгограда — они просят вмешаться в ситуацию с демонтажем контактной сети, сообщает 27 июня корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус Little fish262

Активисты борются за маршрут №18. По их данным, с 23 по 26 июня 2022 года была разрушена контактная сеть по улице имени 64-й Армии, рабочие демонтировали более четырёх километров электросетей и сопутствующих элементов, ущерб энергетической инфраструктуре составил несколько миллионов рублей. Общественники подали соответствующие заявления в правоохранительные органы.

«В то время, как партия новых троллейбусов поступает в северные районы города, южным районам разрушают троллейбусные линии и энергохозяйство, которые являются самыми новыми в Волгограде. Необходимо пресечь разрушение троллейбусных линий и привлечь к ответственности виновных лиц, а самое главное — просим внести требование в адрес администрации города возобновить движение троллейбусов в Кировском районе Волгограда в кратчайшие сроки», — обращаются активисты к прокурору в видеоролике.

Маршрут №18, связывавший Кировский и Советский районы Волгограда, власти убрали в 2017 году.