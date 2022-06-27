Стокгольм, , 14:01 — REGNUM «Либералы» намерены войти в коалиционное правительство Швеции, возглавляемое «Умеренными». Однако «Шведские демократы» не собираются голосовать за формирование такого кабинета министров после парламентских выборов. Об этом заявил лидер партии Йимми Окессон в интервью газете Expressen.

Стокгольм. Швеция

По его словам, «Либералы» хотят сидеть в правительстве Швеции, «Шведские демократы» же добиваются возможности вести с таким правительством переговоры по бюджету.

«Если Либералы будут блокировать необходимые реформы, Шведские демократы не проголосуют за такое правительство», — заявил Окессон.

В то же время Анна Старбринк, один из главных кандидатов от Либералов на сентябрьских выборах, сказала в интервью журналистам, что ее партия не должна ни вести переговоры о бюджете со «Шведскими демократами», ни уступать в вопросах, связанных с беженцами.