Анкара, 27 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Турции достигли консенсуса по созданию операционного центра по зерновому вопросу, заявил 27 июня глава управления по связям администрации президента республики Фахреттин Алтун.

Pixabay.com Зерно

«Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев», — сказал он в интервью итальянской газеты Il Messaggero.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры по вопросу экспорта зерна между Москвой и Киевом готовятся турецкими властями.