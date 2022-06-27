Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Бывший первая леди Хиллари Клинтон — это тот, кто нужен Демократической партии США в сложившейся непростой ситуации с правами женщин в стране, с таким мнение выступил Хуан Уильямс в статье, вышедшей 27 июня в The Hill.

Клинтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Демократам нужен сильный голос, готовый бороться за восстановление прав женщин теперь, когда Верховный суд вынес решение по делу Роу против Уэйда», — отметил он. — Есть только одна Хиллари Клинтон».

Еще в мае Клинтон подчеркивала, что то, что правые в Верховном суде отменяют конституционное право на аборт, «невероятно опасно, и речь идет не только о праве женщины на выбор, «речь идет о гораздо большем».

«Любой американец, который говорит: «Послушайте, я не женщина, меня это не касается. Я не черный, меня это не касается. Я не гей, это не влияет на меня» — как только вы позволите этой чрезвычайной силе завладеть вами, вы не представляете, за кем они придут в следующий раз», — сказала она.

В отличие от большинства демократов, которые не знают, с каким посылом идти на промежуточные выборы, Клинтон знает, как справиться с запугиванием ультраправых: она, несмотря на то, что в 2016 году республиканские СМИ «демонизировали» ее, она »все же победила Дональда Трампа на всенародном голосовании». Теперь ее очередь ругать экстремистов Республиканской партии за то, что они отменили общенациональные права на аборты, что из-за них улицах стало больше оружия, что они наказали корпорации за поддержку прав геев и отвергли уроки истории о расе, потому что это неприятно для белых детей.