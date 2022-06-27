На выборах в ноябре демократов спасет Хиллари Клинтон — The Hill
Вашингтон, 27 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Бывший первая леди Хиллари Клинтон — это тот, кто нужен Демократической партии США в сложившейся непростой ситуации с правами женщин в стране, с таким мнение выступил Хуан Уильямс в статье, вышедшей 27 июня в The Hill.
Еще в мае Клинтон подчеркивала, что то, что правые в Верховном суде отменяют конституционное право на аборт, «невероятно опасно, и речь идет не только о праве женщины на выбор, «речь идет о гораздо большем».
В отличие от большинства демократов, которые не знают, с каким посылом идти на промежуточные выборы, Клинтон знает, как справиться с запугиванием ультраправых: она, несмотря на то, что в 2016 году республиканские СМИ «демонизировали» ее, она »все же победила Дональда Трампа на всенародном голосовании». Теперь ее очередь ругать экстремистов Республиканской партии за то, что они отменили общенациональные права на аборты, что из-за них улицах стало больше оружия, что они наказали корпорации за поддержку прав геев и отвергли уроки истории о расе, потому что это неприятно для белых детей.