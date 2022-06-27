Калуга, 27 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. До семи лет лишения свободы грозит 39-летней жительнице Калуги, обвинённой в контрабанде сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ. Об этом 27 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Федеральная таможенная служба России Контрабандные ампулы

В квартире калужанки силовиками были изъяты ампулы с сильнодействующим запрещенным веществом 1-тестостерон общей массой 5,91 грамма. Женщина приобрела вещество через интернет у гражданина другого государства. Затем калужанка вместе с ампулами пересекла государственную границу.

Подозреваемой содержимое контрабандных ампул было необходимо для собственного употребления. Сейчас калужанка находится под подпиской о невыезде.