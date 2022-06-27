Москва, , 13:56 — REGNUM Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц покинет состав исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) и пост главы экспертно-судейской комиссии. Об этом 27 июня сообщает «Чемпионат».

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня я также направил в РФС заявления о выходе из состава исполкома и об уходе с поста руководителя экспертно-судейской комиссии при президенте РФС», — сказал Хачатурянц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хачатурянц покинул пост президента РПЛ, который он занимал с октября 2021 года. Обязанности главы организации будет исполнять генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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