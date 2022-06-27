Тюмень, , 13:56 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано девять выздоровевших и двое госпитализированных с COVID-19. Об этом 27 июня сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 27 июня коронавирус выявили у семи тюменцев. Это на пять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 июня коронавирус выявили у 192 071 человека, выздоровели 187 493 пациента, скончались 4336 (ни одного пациента за сутки).

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