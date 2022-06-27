Красногорск, 27 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На территории Подмосковья 119 предприятий получат субсидии на покупку оборудования. Об этом 27 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«У нас завершены два конкурсных отбора. 119 предпринимателей получат субсидии на приобретение оборудования. Это до 10 миллионов рублей», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что 56 предприятий получат частичную компенсацию лизинга. Причем оформление мер поддержки будет происходить в электронном формате.