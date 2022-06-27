Москва, , 13:55 — REGNUM За прошедшие 30 лет культурный досуг жителей России изменился. Ссократилась доля граждан, посещающих книжные магазины — в 1992 г. — 37%, в 2022 г. — 26%. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Театр Наталия Николаева © ИА REGNUM

Посещают библиотеки реже, чем раз в год, или не посещают их вовсе 75%. В 1992 г. показатель был ниже в 1,3 раза (58%,). В книжные магазины чаще ходит молодежь (42-35%), люди с высшим образованием (34%) и учащиеся (54%).

За 30 лет респонденты стали чаще посещать театры в 1992 г. — 31%, в 2022 г. — 36%. Чаще в театре бывают женщины (43% раз в год и чаще). Посещения музеи и выставки за три десятилетия увеличились в 1,5 раза. Если в 1992 г. раз в год и чаще их посещали 29% россиян, то в 2022 г. — 43%.

Опрос по телефону проведен 17 июня 2022 года среди 1604 граждан от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, миллион жителей России в возрасте от 14 до 22 лет оформили «Пушкинскую карту» за три дня с начала старта программы.

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