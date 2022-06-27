Чебоксары, 27 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Чувашии за пять месяцев объём промышленного производства сократился на 0,3%, в мае снижение составило 11,3%. Такие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Маргарита Князева ИА REGNUM Оборудование

В январе–мае 2022 года индекс промышленного производства в республике по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 99,7%, в том числе в обрабатывающих производствах произошёл спад на 0,8%. Что касается других отраслей, то объём добычи полезных ископаемых возрос на 10%, рост в электроэнергетике составил 2,9%, в водоснабжении зарегистрировано снижение на 5,7%.

За указанный период в структуре обрабатывающих производств рост произошёл в десяти отраслях, максимальный — в металлургической производстве (индекс 188,7%). Также значительное увеличение зафиксировано в производстве машин и оборудования (118,6%), кожевенном производстве (114%).

Спад в январе–мае отмечен в 11 отраслях. Наибольшее снижение произошло в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 59,8%), производстве готовых металлических изделий (67,2%), в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (67,6%).

В мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года индекс промышленного производства составил 96,5%, к апрелю 2022 года — 88,7%.