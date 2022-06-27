Кишинёв, , 13:53 — REGNUM Государственная канцелярия Молдавии обратилась в суд с иском против мэрии Кишинёва из-за решения повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте. Об этом 27 июня заявил мэр молдавской столицы Ион Чебан в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

Он отметил, что в госканцелярии нарушили порядок подачи исковых заявлений, так как сначала нужно был направить официальное уведомление в мэрию и дождаться ответа в течение 30 дней. Кроме того, Чебан не видит причин, по которым нельзя было поднимать стоимость проезда.

«Экспертиза есть, акт подписан, и мы его, разумеется, в ближайшее время опубликуем», — сказал Чебан в видеообращении.

Мэр заявил, что повышение цен — вынужденная мера, так как растёт стоимость топлива. Мэр также напомнил, что ответственность за рост цен на топливо несут центральные власти.

«Они хотят, чтобы транспорт остановился, чтобы люди перестали получать зарплату, потому что такова их политика на уровне всей страны, полное обнищание», — заявил Чебан.

Стоит отметить, мэр Кишинёва Ион Чебан находится в конфронтации с центральными властями Молдавии. Он выступает с резкой критикой в адрес правительства. На прошлой неделе в администрации города Кодрду, который входит в муниципалитет молдавской столицы, провели обыски и задержали семерых человек, подозреваемых в коррупции при выдаче разрешений на строительство.

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