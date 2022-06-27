Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Жительница Подмосковья в возрасте 59 лет, пострадавшая от хулиганского запуска летающей петарды в центре Петербурга, остаётся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мариинской больницы.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

Туристка из Подмосковья стала жертвой запущенной петарды у Казанского собора. На опубликованных видеоматериалах видно, как мужчина запустил петарду, которая полетела не вверх, а вбок и попала в грудь идущей по набережной канала Грибоедова женщины.

На данный момент пострадавшая находится в реанимации. Врачи диагностировали у неё проникающее ранение грудной клетки.

Напомним, что подозреваемый в причинении вреда здоровью задержан правоохранительными органами. Им оказался 40-летний сварщик из Вологодской области.