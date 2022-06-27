Калининград, 27 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В преддверии Дня молодёжи, 26 июня состоялось закрытие Всероссийского молодежного форума «ШУМ» платформы Росмолодёжь. События, который проходил в Калининграде в период с 21 по 26 июня. Участниками стали 500 молодых креаторов, фотографов, копирайтеров, медийщиков, дизайнеров, блогеров из 77 регионов страны. Спикерами, кураторами и экспертами форума стали более 50 специалистов в своих отраслях. Закрытие форума прошло в рамках масштабного празднования Дня молодежи на стадионе «Калининград». Его зрителями стали 13 000 калининградцев. В онлайн-формате гостей мероприятия поприветствовала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева: «Я хочу поздравить всех с завершением первого медиафорума «ШУМ». Здорово, что этот форум не просто «собрались и поговорили», здесь было много практики и готового результата. Уверена, что «ШУМ» в следующем году будет шуметь ещё больше! И, конечно, я поздравляю весь Калининград с предстоящим Днём молодёжи. Желаю вам мечтать, создавать и реализовывать свои идеи, а Росмолодёжь вам всегда в этом поможет».

ИА REGNUM Творческая молодежь

Всего на форуме было 5 кампусов-направлений, которые возглавили ведущие специалисты в своих областях: Кураторами кампуса ШУМ. ДИЗАЙН стало брендинговое агентство Depot. Под их руководством участники изучат текущие тренды в дизайне и смогут разработать собственный продукт — фирменный стиль, брендинг проекта или айдентику.

«Мастерская новых медиа» (программа организована АНО «Диалог», президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж») выступает куратором кампуса ШУМ. PR. Участникам предстоит разработать коммуникационные стратегии для реальных заказчиков.

Кураторами кампуса ШУМ. ЛЮДИ для инфлюенсеров стал проект «ТопБЛОГ» — это образовательный проект платформы «Россия — страна возможностей», где ведущие блогеры и эксперты бесплатно обучают всех желающих развивать свои социальные сети и создавать вовлекающий контент.

Компания «SODA» выступает в качестве кураторов кампуса ШУМ. ПРОДАКШН. Под их руководством участники снимут рекламные ролики, серию короткометражных фильмов и разработают сценарии для имиджевых видео заказчиков.

Кураторами кампуса ШУМ. ДИДЖИТАЛ является сборная команда кураторов, сформированная из представителей ведущих российских компаний. Вместе с участниками они разработают диджитал-стратегии и предложат заказчикам новые инструменты для продвижения.

«Сегодня мы не только отмечаем день молодёжи, но и закрываем форум «ШУМ», который на протяжении недели проходил в Калининграде, на территории стадиона. Ребята пробовали и ошибались, создавали и тиражировали, творили и удивляли ярким, актуальным и смысловым контентом. Я поздравляю Вас с окончанием форума и началом долгого и интересного пути профессионального развития и творческого взаимодействия!» — обратилась к гостям события министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич.

В рамках каждого кампуса команды решали кейсы, предоставленные 39 компаниями и некоммерческими организациями. Среди заказчиков, над проектами которых работали участники: Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), VK, ОАО «Российские железные дороги», АНО «Диалог», ВЭБ. РФ, сеть супермаркетов «SPAR-Калининград», агропромышленный холдинг «Залесье», АО «Россети Янтарь», АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» и другие.

С лучшими командами заказчики заключили социальные соглашения и сделали предложения о сотрудничестве и стажировках. Три человека будет стажироваться в брендинговом агентстве Depot, семь участников получили возможность бесплатного обучения в «Мастерской новых медиа» (проект АНО «Диалог» и президентской платформы «Россия — страна возможностей» на базе Мастерской управления «Сенеж»). Агропромышленный холдинг «Залесье» и компания по производству косметики LIA LAB поддержат лучшие кейсы и выделят средства на реализацию продуктов, разработанных на форуме — это запись видеоподкастов и разработка упаковки для линейки мужской продукции.

Спикерами форума стали: заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, советники руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Мадлен Батурина и Антон Пашков, заместитель Председателя Правительства Республики Удмуртия Михаил Хомич, писатель Александр Цыпкин, телеведущий Иван Чуйков, руководитель отдела RUTUBE по работе с блогерами Ольга Беляева, директор программ Реклама & PR, Цифровые медиакоммуникации РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Корешков, арт-директор Dodo Brands Design Team Евгений Опутин, продюсер Елена Кипер, руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте Вячеслав Прохоров, генеральный директор сети региональных сообществ и коммуникационного агентства Five Public Игорь Селенов, официальный проектный фотограф Мариинского театра Дарьян Волкова и другие.

«По итогам работы на форуме лучшие решения кейсов получат возможность полноценной реализации. Отдельные проекты будут использованы заказчиками без дополнительных доработок. Некоторые участники получили предложения о работе. Мы будем отслеживать историю развития всех проектов уже после форума, чтобы сопровождать участников, связывать их с клиентами и помогать», — рассказала директор форума «ШУМ» Татьяна Мандрыкина.

Также форум стал местом встречи представителей девяти всероссийских и окружных форумов: «Евразия Global» (г. Оренбург), «ОстроVа» (Сахалинская область), Форум социального призвания (г. Санкт-Петербург), «Бирюса» (Красноярский край), «Ладога» (Ленинградская область), Форум молодых предпринимателей (Удмуртская Республика), «Амур» (Хабаровский край), «Машук» (Ставропольский край), «Среда» (Белгородская область), «Утро» (Уральский федеральный округ).

В рамках встречи дирекция форума «ШУМ» рассказала о новой концепции форумного пути участника: молодые люди, прошедшие отбор на «ШУМ», начали работу за две недели до начала самого форума в онлайн-режиме. Это позволило им заранее познакомиться с командой и с кейсами, решение которых предстояло найти.

Также был представлен универсальный продукт форума «ШУМ» — «Модульный концепт продвижения форумов в стране». Данные рекомендации можно будет применять при подготовке всероссийских и региональных мероприятий разного формата. Его разработали участники форума «ШУМ» совместно с дирекцией, основываясь на опыте регионов и актуальных трендах.

На закрытии были подведены итоги грантового конкурса от Росмолодёжь. Гранты, в рамках которого участники получили от 5 000 до 1,5 миллиона рублей на реализацию своего проекта. Всего к защите было допущено 113 проектов, 14 из которых получили поддержку на общую сумму в 7 000 000 рублей — это самый крупный грантовый фонд в 2022 году. Самый крупный грант в размере 970 000 рублей получил Максим Шипаков из Вологодской области.

Одним из самых трогательных моментов закрытия стало предложение, сделанное со сцены на многотысячную аудиторию Борисом Шевелевым из Калининграда. Борис является представителем партнёра форума «ШУМ» — БФУ им. И. Канта.

Завершился день выступлением хедлайнера фестиваля — рэпера МОТа.

Организаторы форума «ШУМ»: Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Министерство молодежной политики Калининградской области.