Курск, , 13:51 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы шесть пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

27 июня выявлено 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 217 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 235 пациентов, в том числе 34 — за последние сутки.

Всего скончались 2487 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.