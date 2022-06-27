Пекин, , 18:11 — REGNUM Академик Китайского института океанографии Ли Цзябяо во время Российско-Китайского семинара по вопросам изучения Евразийского бассейна и хребта Гаккеля предложил создать совместный исследовательский центр по изучению морского дна Арктики. Российская сторона согласилась на предложение Китая, а также выразила желание продолжить сотрудничество в области комплексных геологических исследований в регионе. Об этом сообщает китайское информационное агентство NetEase.

Флаги России и Китая Министерство обороны Российской Федерации

Семинар был организован руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым и заместителем директора международного департамента Министерства природных ресурсов Китая Джуном Ву.

Российско-Китайский семинар прошёл 21 июня. В ходе мероприятия стороны обсудили основные геологические проблемы региона, новые достижения, а также спикеры высказали свои предложения по развитию совместного российско-китайского сотрудничества в области изучения морского дна в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируют запустить в 2024 году международную научную арктическую станцию «Снежинка», где внедрят передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. Станцию разместят в Нефритовой долине ЯНАО.

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