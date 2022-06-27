Красноярск, 27 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Красноярске школьник прямо на выпускном сделал предложение своей девушке. Об этом 27 июня сообщили местные массмедиа.

tung256 Обручальное кольцо

Видео этого события появилось в соцсети Telegram. «Вот вам и выпускной. Вот это действительно неожиданно. Особенно для родителей», — говорилось в сообщении.

Как передаёт «7 канал Красноярск», герой видео — учащийся лицея №2. На выпускном он сделал предложение своей девушке, его ровеснице. На сцене он встал перед ней на одно колено, достал коробочку с кольцом и произнёс: «Будь моей женой». При этом ответ девушки остался за кадром, но подписчики предположили, что она согласилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязани впервые зарегистрирован брак вынужденных переселенцев из Донбасса.

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