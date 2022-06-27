Владимир, 27 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Во Владимирской области 27 июня выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Один человек госпитализирован. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 210 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 507 пациентов, в том числе 10 — за последние сутки.

За весь период скончался 3481 человек. Подтвержден один новый летальный случай.