Вашингтон, 27 июня, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Финансовую помощь в размере $7,5 млрд выделит киевскому режиму Вашингтон. Об этом 27 июня говорится в заявлении Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Страны G7 возьмут на себя обязательство помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательство США выделить 7,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что страны «Большой семёрки» намерены взять на себя «беспрецедентное долгосрочное обязательство» предоставлять Киеву финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку в необходимом объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что совместное заявление о поддержке киевского режима, включающее новые экономические санкции против России, опубликует Группа семи.