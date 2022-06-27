Брюссель, , 14:07 — REGNUM Дополнительные инструкции будет получать Литва в процессе развития ситуации с транзитом товаров в Калининградскую область. Об этом сообщили 27 июня в Еврокомиссии (ЕК).

Флаг Литвы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ЕК отметили, что проверки Литвы в отношении транзитных товаров целенаправленны, соразмерны и эффективны. Они будут основаны на разумном взаимодействии, чтобы при обеспечении свободного транзита нельзя было уклониться от исполнения санкций.

«Мы находимся в тесном контакте с литовскими властями и будем давать дополнительные инструкции по ходу дела», — сообщил представитель Еврокомиссии РИА Новости.

В ЕК добавили, что проблемы с транзитом ряда товаров в российский регион возникли только сейчас, так как ранее некоторые антироссийские санкции ещё не вступили в силу. Это ограничения в отношении металлургии и стройматериалов.

Теперь Литва применяет дополнительные проверки в отношении автомобильного и железнодорожного транзита через территорию Евросоюза. Что касается ограничений на поставки в Калининград, это не блокада, подчеркнули в ЕК. Для поставок товаров первой необходимости препятствий нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 июня Литовские железные дороги прекратили осуществлять транзит ряда товаров, попавших под санкции ЕС, в Калининградскую область.

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