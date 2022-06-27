Махачкала, 27 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Дагестане проводится реконструкция автомобильного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр» в Магарамкентском районе. Работы должны быть завершены к концу 2022 года. После их проведения пропускная способность пункта пропуска через российско-азербайджанскую границу увеличится почти в три раза. Если в настоящее время он может пропускать до 500 автомобилей в сутки, то к началу 2023 года их число вырастет до 1400.

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Об этих планах было сказано в ходе выездного совещания, которое провел глава Дагестана Сергей Меликов. В нем участвовали в том числе вице-премьер Ризван Газимагомедов и начальник Дагестанской таможни Сергей Троцко.

«Завершение работ планируется до конца текущего года. После чего, согласно проекту, пропускная способность пункта увеличится до 1400 единиц автотранспортных средств и 4000 физических лиц в сутки», — уточнили в пресс-службе руководителя региона.

В настоящее время в направлении Азербайджана существенно вырос поток транспорта, резкое увеличение грузоперевозок наблюдается из-за переориентации логистических маршрутов и цепочек поставок грузов.