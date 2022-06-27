В Дагестане вырастет втрое пропускная способность МАПП «Яраг-Казмаляр»
Махачкала, 27 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Дагестане проводится реконструкция автомобильного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр» в Магарамкентском районе. Работы должны быть завершены к концу 2022 года. После их проведения пропускная способность пункта пропуска через российско-азербайджанскую границу увеличится почти в три раза. Если в настоящее время он может пропускать до 500 автомобилей в сутки, то к началу 2023 года их число вырастет до 1400.
Об этих планах было сказано в ходе выездного совещания, которое провел глава Дагестана Сергей Меликов. В нем участвовали в том числе вице-премьер Ризван Газимагомедов и начальник Дагестанской таможни Сергей Троцко.
В настоящее время в направлении Азербайджана существенно вырос поток транспорта, резкое увеличение грузоперевозок наблюдается из-за переориентации логистических маршрутов и цепочек поставок грузов.