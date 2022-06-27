Элиста, 27 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Элисте после крупной коммунальной аварии на водоводе организована прокурорская проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 27 июня.

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«В ходе проверки, организованной прокуратурой столицы, будет дана правовая оценка причин произошедшей аварии, а при выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

Дефект был обнаружен на водоводе, обеспечивающем водой восточную часть столицы Калмыкии, вечером 24 июня. Подача воды была приостановлена в дома, расположенных во втором, восьмом и девятом микрорайонах. Перебои наблюдались также в шестом и седьмом микрорайонах.

Водоснабжение населения было полностью восстановлено 25 июня.