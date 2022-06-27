Барнаул, 27 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Алтайском крае 27 июня полностью оправдался прогноз синоптиков о неблагоприятных погодных явлениях: усиление ветра, дожди и град привели к отключению электричества четырёх населённых пунктах Волчихинского и 20 — в Родинского районов, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

Молнии

Обрывом линий электропередач занимаются аварийно-восстановительные ремонтные бригад. Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов совместно с представителями администраций, сельскими старостами держат обстановку на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Алтайском крае ожидаются дожди, грозы, при грозах — ливневые дожди, град. При шквалистом усилении ветра до 27 м/с.

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