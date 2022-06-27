27 июня 2022 | Время чтения 20 мин

Анна Наводничая, , 14:25 — REGNUM Руководитель олимпиады «Я — профессионал» рассказала корреспонденту ИА REGNUM о феномене всероссийских состязаний и современной молодежи

Валерия Касамара © Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал»

Подведены итоги пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Ежегодно состязания охватывают студентов всей страны и предоставляют своим дипломантам уникальные возможности: стажировки в ведущих компаниях, возможность поступить на следующую ступень обучения в лучшие вузы, форумы с представителями отраслей, денежные призы. В чем же секрет «Я — профи», чем олимпиада отличается от всех остальных, как ей удается создать такое огромное сообщество и не сбавлять обороты из года в год? Об этом рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара.

ИА REGNUM: Валерия Александровна, как вообще пришла идея организации олимпиады «Я — профи» пять лет назад?

Валерия Касамара: Вы знаете, вроде мысль очевидная, но, как обычно, очевидные идеи приходят в светлые головы, а дальше надо их реализовать. Автор идеи — первый ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, который сказал простую вещь: «Почему у нас такая несправедливость, когда у школьников есть олимпиады, по результатам которых они поступают в вузы, а у студентов для продолжения своего образования и для выхода на рынок труда таких олимпиад нет?» То есть мы инвестируем в школьника, делаем все, чтобы он стал студентом, а потом на него машем рукой и говорим: «Дальше живи как знаешь».

Вторая мысль, которой мы руководствовались, — это часто звучащий тезис о том, что тебя не берут на работу, потому что у тебя нет опыта, а опыта у тебя нет, потому что тебя не берут на работу. И нам казалось, что олимпиада сможет этот замкнутый круг разорвать и талантливым, мотивированным, целеустремленным студентам дать возможность пройти хотя бы стажировку в приличном месте и заработать достойную строчку в резюме. Когда ты по своей специальности проходишь стажировку в крупной компании, потом читают твое резюме и понимают, что ты на что-то годишься.

Еще мы прекрасно видели, что существует огромная дистанция между тем, чему учат в вузе, и тем, что востребовано на рынке труда. И, наверное, три этих посыла и вдохновили нас на то, что надо делать студенческую олимпиаду, чтобы не бросать непонятно куда выпускников вузов и подсказать им, как действовать дальше, и с профессиональной точки зрения подчеркнуть, что то, чему их учили, — это востребовано.

ИА REGNUM: Подведены итоги пятого сезона олимпиады, награждены лучшие из лучших. В чем основные отличия итогов от прошлых лет?

Валерия Касамара: С каждым годом олимпиада наращивает темпы и задает все более высокую планку. Мы сами как организаторы эту планку повышаем и каждый год не почиваем на лаврах и не довольствуемся достигнутым. В результате мы собираем все больше талантливых молодых людей со всей страны, эти ребята представляют новые учебные заведения, мы привлекаем больше компаний-партнеров. Юбилейный пятый сезон стал рекордсменом по ряду показателей — числу регистраций и уникальных участников-студентов, количеству участников заключительного этапа, особенно из региональных вузов, по числу вузов, представленных дипломантами, которое тоже увеличилось. Можно с уверенностью говорить, что испытательная часть сезона состоялась и прошла отлично.

Для нас очень важно, что количество вузов, которые становятся поставщиками дипломантов, с каждым годом растет. Традиционно поставщиками сильных студентов считались ведущие вузы Российской Федерации. И именно они стали теми первыми десятью вузами-организаторами, благодаря которым мы смогли провести первый сезон олимпиады. Но изначально мы, конечно, планировали создавать возможности для ребят из регионов, потому что те ребята, которые учатся в ведущих российских вузах, попадают в очень информационно насыщенную среду, и большая часть возможностей оказывается у них в пределах их кампуса. А для многих студентов, которые учатся от Калининграда до Владивостока, нужен такой трамплин, помощь, которая бы показала, что все возможно, независимо от того, где ты живешь и где ты обучаешься.

Поэтому, когда мы подвели итоги и поняли, что в этом сезоне у нас впервые появились дипломанты из новых вузов, вы знаете, это, наверное, для меня самый главный показатель. Что информация об олимпиаде доносится до новых студентов, которые пополняют наши ряды. И большая часть из этих вузов не столичные. Это не Москва и не Санкт-Петербург, а, например, Калининградский государственный технический университет, Алтайский государственный институт культуры или, например, Мичуринский государственный аграрный университет. Повторюсь, это очень-очень значимо, что ребята, живущие в разных регионах и обучающиеся в разных вузах, начинают нас видеть, воспринимать всерьез и принимать участие в наших соревнованиях.

Здесь хочется отметить, что в целом число университетов, чьи студенты занимают призовые места, а также ротация вузов, представленных дипломантами и медалистами, увеличились. Мне очень важно, чтобы ротация была, чтобы мы не поддерживали тех сильных, которые и без нас сильные, а чтобы появлялись новые и верили в свои силы.

Дипломантами в пятом сезоне стали 4082 участника из 380 вузов. Из них 140 — золотые медалисты, 187 — серебряные, 231 — бронзовые, 1282 победителя и 2242 призера. Увеличилось число университетов, чьи студенты занимают призовые места. Если в 2020 году высокие результаты на олимпиаде продемонстрировали студенты из 335 вузов, в 2021-м — из 348, то сегодня мы видим дипломантов в 380 вузах. Впервые появились дипломанты из 44 новых вузов, 37 из которых — не столичные.

ИА REGNUM: Молодежь постоянно меняется, наука тоже не стоит на месте, как вам удается находить подходы к студентам, а также подбирать актуальные задания в рамках олимпиады?

Валерия Касамара: Здесь кроется два вопроса, я начну со второго. Как удается подбирать актуальные задания? Очень просто. Поскольку задания второго тура олимпиады разрабатываются вузами совместно с нашими партнерами — конкретными предприятиями, лучшими представителями своих отраслей, то, когда наши участники выполняют эти задания, они понимают, что это не теоретические вопросы, а сугубо практические. Выполняя их, они могут видеть, чего ждет от них рынок труда и решением каких задач занимаются ведущие компании в своих отраслях. Есть, например Трубная металлургическая компания, которая разрабатывает задания для направления «Строительство». Понятно, что они не будут придумывать, о чем бы спросить, руководствуясь принципом трех «П» — пол, палец, потолок. Они четко скажут, какой профиль на сегодняшний момент им нужен. То же самое со Сбером, с ВТБ, с «Полюсом». Люди решают конкретные задачи своих отраслей, и это отражается на наших заданиях. Надо просто слушать и слышать работодателя и давать ему возможность войти в плотное взаимодействие с вузом.

А по поводу молодежи, не только она меняется, все меняется. Мы вообще-то тоже меняемся, и жизнь меняется. Нельзя сказать, что молодежь меняется, а мы стоим на месте без трансформаций. Мне кажется, что ключ успеха в том, что надо слушать и слышать. И, как мне опять же кажется, один из подходов к этому, которые мы четко понимаем и реализуем, — это коммуникация в социальных сетях. Я горжусь тем, как мы ведем социальные сети по количеству наших подписчиков, по той коммуникации, которая там происходит: открытая, быстрая, есть ответы на все вопросы. Ребята, зайдя в наши социальные сети, могут найти абсолютно любой контент, который может их интересовать, начиная от ответов на острые вопросы и заканчивая экскурсиями на предприятия, где они могли бы работать, списками литературы, которую можно почитать, интересными интервью. Мне кажется, это один из секретов нашего успеха, потому что мы говорим на одном языке и говорим про вещи интересные.

ИА REGNUM: Современный студент — какой он? К чему он стремится? Как его заинтересовать? Есть расхожее мнение, что нынешняя молодежь — безынициативная, ленивая. Как вы считаете, какая она?

Валерия Касамара: Она разная, как и во все времена. Здесь я очень люблю вспоминать древних греков, поскольку до нас дошли их источники, в которых они тоже жалуются на молодежь, рассказывая, что она не такая, как раньше. Раз эта проблема сохраняется со времен древних греков, это несколько успокаивает. Соответственно проблема отцов и детей — вечная, и наши внуки и правнуки продолжат обсуждать, что молодежь сегодня не та.

К чему стремится сегодняшний студент? К тому, чтобы ему было интересно. Мне кажется, главное различие между нынешними студентами и поколением их родителей заключается в том, что родители решали материальные вопросы, они были сильно озабочены тем, чем накормить, где жить, как добиться определенного благополучия. Дети выросли в ситуации большего материального благополучия, чем было у родителей в том же возрасте, поэтому у детей за это время сформировались постматериалистические ценности. В чем они заключаются? Хочу, чтобы мне было интересно, хочу самореализоваться, найти себя, не хочу вкалывать, как мои родители, 24/7. В общем, хочу всего хорошего и не хочу ничего плохого.

Наша задача в том, что мы должны заинтересовывать тем продуктом, который продаем. А мы продаем очень много продуктов, потому что в олимпиаде 72 направления. И про каждое направление надо рассказать так, чтобы его потенциальный потребитель захотел купить. Что для нас купить? Попробовать себя. Прийти в олимпиаду, пройти испытания, не сойти с пути. Я не зря говорила, что для нас очень значимо, чтобы количество уникальных участников олимпиады росло. Потому что зачастую мы понимаем, что силами рекламы вовлекаем ребят, они регистрируются, могут пройти отборочный этап. А дальше хочется воронку увеличивать. Наша задача придумывать то, что заставит ребят между кем-то и нами выбрать нас.

ИА REGNUM: Какие направления олимпиады самые интересные, на ваш взгляд, и почему? А какие самые востребованные на практике?

Валерия Касамара: Мне, например, очень нравится, как у нас проходит олимпиада по педагогическим направлениям. Поскольку я сама преподаватель, мне это близко. Коллеги по педагогическим направлениям соревнования проводят в виде уроков — такой формат, когда наши участники должны провести урок. Мне это очень нравится. Если бы я была медиком, я бы сказала, что мне очень нравятся медицинские направления.

А традиционно у нас есть популярные направления, которые входят в топ самых востребованных из сезона в сезон. Это «Лечебное дело и педиатрия». В стране много медиков, и для студентов-медиков значимо участие в нашей олимпиаде, потому что они после этого хотят идти в ординатуру. Мест в ординатуре не так много, а олимпиада дает большие преференции, поэтому здесь мы понимаем их меркантильный интерес к нам. Дальше — «Математика», что не может не радовать, и «Психология». По поводу «Психологии» тоже все понятно: по всем исследованиям, за период пандемии психологи стали сильно востребованы, их востребованность в разы возросла, поэтому здесь фактически молодежь откликается на то, что востребовано у нее самой.

ИА REGNUM: Если бы Вы сейчас принимали участие в «Я — профи», какие бы вы выбрали направления?

Валерия Касамара: Какой интересный вопрос. Я уже сказала про педагогическое направление. У нас в пятом сезоне впервые было направление «Классный руководитель». Иногда я думаю о том, что мне, наверное, было бы очень интересно попробовать себя в дизайне. Такие художественные и творческие направления меня сильно привлекают.

ИА REGNUM: Как в принципе оставаться актуальными, когда профессии меняются каждый год — какие-то исчезают, при этом появляется масса новых. Насколько олимпиада отражает эту тенденцию?

Валерия Касамара: С рынком труда, штука, конечно, происходит интересная. Пандемия перевернула наше представление о том, нужно или нет вообще ходить на работу, как можно работать, показала востребованность одних профессий. Сейчас мы видим, что процессы автоматизации, большие данные, искусственный интеллект вытесняют другие направления. Возникает вопрос — чему учиться? Мы четко видим, что многие студенты, которые год назад поступили в бакалавриат, к моменту завершения своей учебы вряд ли найдут вакансии, которые соответствуют тому, чему их учили в течение четырех лет. Поэтому мы смотрим на тот запрос, который идет от наших участников, и пытаемся на него откликаться. И поэтому каждый год у нас появляются новые направления.

Мы вообще живой организм, у нас нет ничего костного, устоявшегося, каждый год мы ждем перемен. Поэтому, что бы ни происходило, мы все время подстраиваемся. Олимпиада стоит на трех китах: студенты, ради которых она задумана, университеты, без которых мы не смогли бы сделать ничего, и работодатели, как представители рынка труда, для которых учат студентов. Когда мы определяем, куда будет развиваться олимпиада, мы слышим всех этих трех стейкхолдеров, чтобы отражать интересы каждого из них.

ИА REGNUM: Планируются ли новые направления в шестом сезоне или в ближайшие годы?

Валерия Касамара: Я уже сказала, что мы, как живой организм, всё время сдаем анализы и проверяем, как у нас дела обстоят с тем или иным направлением. И внутренний аудит того, как прошел сезон, что было востребовано, что не было, мы проводим каждый год. У нас были направления, которые, как нам казалось, должны рвануть, но год провели, не получилось, не полетело. Поэтому такая работа ведется каждый год. Я хочу всех заверить, что у нас нет ничего, раз и навсегда прописанного и гвоздями приколоченного, у нас все пластично. Привлекается экспертное сообщество, и вот эти, что называется, киты, на которых мы стоим, — представители вузов, партнеров, органов власти — мы всех слышим. Прямо сейчас мы находимся в процессе, когда формируем и обсуждаем перечень направлений для шестого сезона. Каждый год, когда мы об этом думаем, мы руководствуемся несколькими критериями для формирования этого списка.

Первое — это направления, которые помогут поддерживать технологический суверенитет государства и разработку прорывных технологий для российской экономики. Следующее — это большие и массовые направления, на которые традиционно в стране набирают много студентов. Далее — это охват всех укрупненных групп специальностей и направлений подготовки. Например, у нас до какого-то момента не было вообще направлений, которые бы покрывали такую отрасль, как сельское хозяйство. Появились, мы по сельскому хозяйству олимпиаду проводим уже не первый год. Следующее, что заставляет нас задуматься о том, каков будет список направлений следующего сезона, — это справились ли мы в предыдущем сезоне с тем или иным направлением. То есть мы все время работаем на повышение качества. И все это сказывается на том, какой список направлений будет в новом сезоне олимпиады.

Здесь я поделюсь тем, что мне хотелось бы, это пока еще не принятое решение, еще экспертный совет будет думать. Но мы планируем делать направление по креативным индустриям, которые сейчас в стране развиваются. Хотим охватить экономическую безопасность. Следующее направление, которого у нас никогда не было, но, мне кажется, здесь надо быть в тренде, — это «Физическая культура и спорт». Далее молодежь очень интересует развитие пространств и городов, поэтому «Региональное развитие и урбанистика». Отрасль, которая пока не затронута, — это «Индустрия питания». Еще «Углеродное регулирование», «Инноватика» и «Геоинформационные технологии».

ИА REGNUM: Чего ожидать от олимпиады в шестом сезоне? Над чем «Я — профессионал» планирует работать больше всего для организации шестого сезона?

Валерия Касамара: Если что-то из того, что я перечислила, а я надеюсь, что много из того, что я перечислила, окажется в нашем перечне, то каждое новое направление должно быть подкреплено партнером. Потому что принцип олимпиады заключается в том, что она очень практико-ориентирована. Если мы говорим, что у нас появилось новое направление «Индустрия питания», то нам нужен партнер, который будет разрабатывать задания по этому направлению и сможет потом брать на стажировки наших дипломантов. Поэтому первое — это поиск партнеров. Поскольку сейчас ситуация не самая лучшая с экономической точки зрения, мы понимаем, что у наших потенциальных партнеров много других задач и стать для них интересными в это непростое время — для нас большой вызов. Шестой сезон, я думаю, будет отличаться тем, что несмотря ни на что, мы должны заинтересовать лучших представителей стать нашими партнерами и потратить на нас время, силы и знания.

Дальше мы будем продолжать создавать обучающие курсы. В шестом сезоне появятся курсы для всех участников олимпиады по экономическому просвещению и безопасности, по деловому общению, по менеджменту качества и многие другие. Мы не первый год развиваем свой образовательный компонент, чтобы ребята могли параллельно осваивать новые знания. В связи с этим мы сейчас проводим переговоры с Роскачеством и другими партнерами, а с Ассоциацией развития финансовой грамотности мы подписали договор на Московском международном Салоне образования.

И, наверное, третье, про что хочется сказать, что мы активно включаемся в проведение объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий, и у нас запланирован ряд проектов, в том числе связанных с карьерным успехами наши дипломантов.

ИА REGNUM: В чем, на Ваш взгляд, самое большое достижение олимпиады за пять лет? А в чем неудача, если таковая есть?

Валерия Касамара: Я уже говорила о том, что у нас сильно увеличилось число дипломантов из новых вузов. Для меня это большое достижение по одной простой причине — для меня это показатель, что нам поверили. Когда начинаешь такой большой проект, самая большая удача — сделать так, чтобы люди стали к нему подключаться, доверившись и убедившись, что ты не однодневка. И мне кажется, что нам удалось запустить всероссийскую студенческую олимпиаду в новом формате. Интересную для молодежи, абсолютно не для галочки, а для дела, в которой заинтересованы работодатели, удалось объединить вузовское сообщество и открывать вузы для работодателей, достигать понимания, убирать барьеры в общении. Это классно.

В подтверждение того, что все идет своим чередом, можно сказать, что Ассоциация во второй раз в мае выиграла проводимый Минобрнауки России конкурсный отбор для предоставления грантов из федерального бюджета на проведение олимпиады. И для нас это, конечно, является знаком признания нашей совместной работы, несомненным успехом.

Еще один момент — что с третьего сезона мы стали проводить корпоративные направления. Что это такое? Когда за внебюджетные средства, средства партнеров мы проводим те направления, которые они готовы поддержать. И за счет участия компаний мы можем проводить большее количество направлений. Поэтому сейчас их 72. Это еще одно подтверждение, что партнеры готовы вкладываться в то, что мы делаем.

А если про неудачи, ну да, были какие-то наши стартовые гипотезы, которые не сильно оправдались. Одну из них я озвучивала о том, что студентов не берут на работу, потому что не хватает опыта, и надо разорвать этот порочный круг. Это было нашим стереотипным представлением, потому что по факту мы понимаем, что есть достаточно большое количество студентов, которые не хотят работать, идти на стажировки, пользоваться возможностями, которые у них есть. Они хотят дольше учиться и оставаться вечными студентами, нежели становиться ответственными, самостоятельными людьми. Но это тоже одна из поколенческих черт, что если есть возможность не работать, а заниматься самореализацией, то они запросто могут выбрать и такой сценарий. Здесь, наверное, произошло столкновение «отцов», которые считают работу значимой ценностью, и «детей», которые считают, что работа — это не главное, и в жизни есть еще масса всего интересного.

Но хочется говорить больше не про неудачи, а про пожелания. Хочется больше направлений, и если мы сможем себе это позволить, то, конечно, позволим. И очень хочется, чтобы у нас было побольше региональных вузов-организаторов.

ИА REGNUM: В чем самая большая сложность, когда делаешь такой масштабный проект?

Валерия Касамара: Я уже сказала, что самая большая сложность в том, чтобы поверили, что ты не однодневка. У наших вузов, у наших партнеров есть гигантское количество повседневных и стратегических задач, и появляется кто-то, кто говорит: «А давай сделаем еще что-нибудь вместе». Но все мы живем во временных лимитах, поэтому хочется заниматься чем-то настоящим и тем, от чего ты получишь отдачу: энергетическую, эмоциональную, в виде новых сотрудников, которые придут к тебе на предприятие, в виде решения проблемы, которая у тебя есть.

Когда ты делаешь такой масштабный проект, важно попытаться донести до широкого круга лиц, что он именно такой, как ты представляешь, что от него будет всем хорошо, что сработает стратегия win-win. И самое главное — когда тебе верят люди, ради которых ты это делаешь, а именно студенты. А студенты, как никто другие, видят, насколько это искренне или нет. При таких больших проектах оставаться искренним и пытаться донести эту искренность до своих участников — это задачка. Легко оставаться искренним, когда у тебя камерный проект. А когда он в масштабах всей страны, донести эту искренность — это вызов, на который надо научиться отвечать.

ИА REGNUM: На Ваш взгляд, какие основные качества студента, помимо профессиональных знаний, помогут стать медалистом олимпиады?

Валерия Касамара: Вы знаете, я наблюдаю, как прежде всего исследователь молодежи, что ребятам очень часто мешает неумение идти дальше после того, как ты споткнулся. У тебя что-то не получилось, и ты скорее бросишь, нежели выйдешь за пределы зоны своего комфорта и начнешь работать над собой. Те ребята, которые приходят к нам, безусловно талантливые, умные, мотивированные. Но многие ломаются в тот момент, когда им кажется, что все должны аплодировать, а что-то аплодисментов не случилось. Учитывая, что есть определенные психологические особенности поколения — оно очень нежное, очень трепетное, очень рефлексирующее, очень ранимое, работать над собой и идти дальше, мне кажется, главная задача для молодежи, чтобы получать результат. Неважно, это олимпиада «Я — профессионал» или любое другое жизненное испытание.