Ярославль, , 14:27 — REGNUM Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев обжаловал приговор по делу о получении взяток. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ринат Бадаев Ярославский областной суд

Экс-чиновник мэрии обвинялся в двух эпизодах получения взяток в ноябре–декабре 2019 года. Обвинительный вердикт был вынесен Бадаеву Красноперекопским районным судом 18 мая 2022 года. Ему назначили 10 лет лишения свободы и штраф в размере 22 миллионов рублей.

27 июня 2022 года стало известно, что сам бывший чиновник, а также его защитник подали апелляции на приговор.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший заместитель мэра Ярославля осужден за взятки