Липецк, 27 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Липецкой области 27 июня выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 152 тыс. 628 случаев заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 349 человек выписаны, в том числе 40 — за последние сутки.

За весь период скончались 3788 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.