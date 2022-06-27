Москва, 27 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов не уведомляли Россию о планах поставить Киеву системы ПРО средней и большей дальности, заявил 27 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, никаких уведомлений на этот счет не было. Что касается действий по защите интересов, они принимаются на постоянной основе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее американский телеканал CNN сообщил, что США могут поставить Киеву комплексы ПРО средней и большой дальности.