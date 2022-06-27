Кишинёв, 27 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Молдавия находится в особых дружественных отношениях с Румынией и стремится войти в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

cotidianul. ro Флаги Румынии и Молдавии

«В последние дни мы заметили интерес некоторых официальных лиц из Российской Федерации комментировать события в Республике Молдавия, продвигая несуществующие темы и ложные параллели», — говорится в сообщении.

В МИДЕИ заявили, что европейская интеграция должна укрепить суверенитет Молдавии. Также в ведомстве утверждают, что прозападный курс якобы поддерживает большинство населения республики.

В министерстве заявили, что все страны, вошедшие в ЕС, якобы стали более устойчивым в политическом, так и в экономическом планах. Этого в Кишинёве ожидают и для Молдавии.

«В то же время молдавско-румынский диалог развивается на основе стратегического партнерства для европейской интеграции Молдавии», — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что видны процессы «аншлюса» Молдавии Румынией. Он напомним, что в Приднестровье проживают 220 российский граждан. Кроме того, на антироссийский курс Кишинёва также указали министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.