Сорочинск, Оренбургская область, 27 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В городе Сорочинске Оренбургской области проводится проверка по факту несчастного случая, который произошёл с двухлетней девочкой, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Dineshraj Goomany Собака

По данным полиции, ребёнка покусала собака. Девочка играла с подружкой возле соседского дома. Дети решили погладить собаку. Неожиданно алабай набросился на одну из девочек.

Ребёнок доставлен в больницу. У маленькой пациентки множественные укушенные раны головы.