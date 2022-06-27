Москва, 27 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Будущее Донецкой и Луганской Народных Республик и других освобождённых территорий должны решать сами жители этих территорий. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы неоднократно говорили, что будущее и ЛНР, и ДНР, и других территорий Украины должны решать жители территорий. Это их суверенное право, их суверенное решение», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что решение о вступлении республики в состав России будет приниматься только по завершению специальной военной операции по защите Донбасса.