Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга представило проект планировки для новой станции метро «Гавань» на Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии метрополитена. Документ опубликовали 27 июня на сайте Смольного.

Строительство метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вестибюль станции разместят на юго-восточной стороне здания по адресу: Шкиперский проток, д. 12Н, и на северо-восточной стороне здания по адресу: Большой проспект В. О., д. 103К.

Вестибюль станции «Гавань» будет иметь наклонный ход и переходный коридор. Пропускная способность новой станции составит 13,6 тыс. человек в час.

«Станция «Гавань» должна стать также пунктом укрытия персонала работающей смены дежурного и линейного персонала организации, обеспечивающей функционирование объекта в военное время», — говорится в одном из документов.

Напомним, что станцию «Гавань» планируют ввести в работу в 2030 году. К этому времени в Петербурге планируют открыть 21 новую станцию метрополитена.

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