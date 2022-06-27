Уфа, 27 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Пакет законов, направленных на поддержку экономики Башкирии в условиях санкций, намерены принять перед парламентскими каникулами депутаты государственного собрания региона. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

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Сообщается, что 30 июня состоится итоговое в весенней сессии заседание государственного собрания Башкирии, в его повестку включено свыше 50 вопросов. Депутаты намерены принять пакет законов, нацеленных на поддержку экономики республики.

«Предусмотрено комплексное снижение нагрузки на бизнес. Меры поддержки коснутся территорий опережающего социально-экономического развития, системы потребительской кооперации, торговых комплексов, IT-компаний и ряда других сфер. Обстановка в мире меняется очень быстро. Приходится оперативно приспосабливаться к ней», — приводит пресс-служба слова председателя государственного Собрания региона Константина Толкачева.

Он подчеркнул, что в период парламентских каникул все депутаты будут доступны и готовы к участию в разработке и принятию всех видов решений, в том числе законодательных, а также продолжат вести активную работу с избирателями.