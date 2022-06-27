Москва, 27 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Российское правительство продолжает совершенствовать инструменты, используемые для достижения целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». К примеру, уже в 2023 году с целью поддержания комфортного делового климата власти намерены отказаться от проверок бизнеса, который не занимается опасным производством. Реформа контрольно-надзорной деятельности и мораторий на проверки осуществляются и в 2022 году.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Малый бизнес

Реформа контрольно-надзорной деятельности состоит из нескольких блоков: это обязательные требования, процедура и форма контроля их соблюдения и возможность обжалования решения надзорного органа.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, в 2019 году был реализован механизм, который получил название «регуляторная гильотина». В начале 2021 года весь комплекс обязательных требований к бизнесу был пересмотрен и для реализации реформы были сформированы 43 отраслевые рабочие группы, состоящие преимущественно из представителей предпринимательского сообщества.

Правительство усовершенствовало процедуру контроля. В основе всей надзорной деятельности теперь лежит риск-ориентированный подход. То есть чем выше риск, тем больше возможность назначения проверки. В результате количество проверок в 2021 году с 1,5 млн снизились в два раза по сравнению с «доковидным» 2019-м.

Для малого и среднего бизнеса внедрение риск-ориентированного подхода в середине 2021 года обернулось четырехкратным сокращением проверок к концу года — с 243 тыс. в первом полугодии до 62 тыс. во втором. В 2022 году снижение продолжилось.

Ни для кого не секрет, что надзорная нагрузка является важным элементом развития бизнеса в любой стране. Поэтому правительство РФ последовательно снижает эту нагрузку: сегодня не только минимизированы контрольные процедуры, но и значительно упрощены. При решении этой задачи правительство исходило из того, что не может контрольная процедура быть комфортной и простой, если правила для бизнеса сложные и во многом устаревшие.

Текущая ситуация в экономике заставила принимать экстренные меры: 10 марта был введён мораторий, который коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по всей стране. Исключение составили отдельные виды проверок социально значимых объектов (например, в школах и детских садах) по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также опасных производственных объектов.

При введении моратория правительство исходило из необходимости обеспечить баланс между снижением нагрузки на бизнес в сегодняшних условиях и минимизацией рисков угрозы вреда жизни и здоровью граждан, а также безопасности страны.

Одновременно с этим 15 апреля 2022 года создана и заработала система контроля соблюдения моратория. Она осуществляется посредством цифровой системы. В том числе на портале госуслуг развернут сервис жалоб на действия контрольных органов. Срок рассмотрения такого обращения — одни сутки.

«Когда формировалась логика сервиса жалоб, мы в первую очередь ориентировались на интересы малого и среднего бизнеса. Он максимально простой, удобный, интуитивно понятный, жалобу можно подать буквально в пару кликов, заполнение формы через портал Госуслуг занимает не более минуты. Таким образом, правительство получает корректную обратную связь от бизнеса о проверках, так как контролеры на систему влиять не могут», — пояснил заместитель председателя Правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По опросам представителей бизнеса, которые проводит Аналитический центр при Правительстве РФ, мораторий на проверки бизнеса является одной из наиболее востребованных и действенных мер, которые предприняло правительство РФ по поддержке экономики в связи с недружественными действиями ряда стран.

До текущего года действует мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок бизнеса. После окончания срока его действия в соответствии с поручением российского президента Владимира Путина, большинство проверок бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда, не будет проводится на постоянной основе.

Правительство продолжит реформировать надзорную сферу, делая упор на развитии риск-ориентированного подхода, как поручил глава государства. Это позволит с начала 2023 года полностью освободить бизнес с низкими рисками от административной нагрузки в виде проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.