Лос-Анджелес, США, 27 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Американская исполнительница Pink (Алиша Бет Мур) раскритиковала недавнее решение Верховного суда США об отмене постановления 1973 года, разрешавшего аборты в стране. Об этом 27 июня пишет Daily Mail.

Цитата из клипа на песню Hurts 2B Human Певица Pink

Артистка опубликовала пост с критикой Верховного суда в своих соцсетях, после чего некоторые её поклонники встали на сторону ограничения прав женщин на аборты. Pink жёстко ответила им и запретила в дальнейшем слушать её музыку «Давайте проясним: если вы считаете, что правительству принадлежат утробы женщин, бизнес или что расизм — это нормально, тогда во имя Господа не слушайте мою музыку».

ИА REGNUM напоминает, что 24 июня Верховный суд США отменил постановление от 1973 года о правах на аборт, тем самым разрешив штатам на местном уровне решать, легализовать ли в них прерывание беременности. После этого возникла волна протестов — решение раскритиковали многие политики и звёзды шоу-бизнеса, в том числе певицы Оливия Родриго, Тейлор Свифт, Мэрайя Кэри, рэпер Кендрик Ламар, бывшая первая леди Мишель Обама, телезвезда Ким Кардашьян и многие другие.