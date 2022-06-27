Красногорск, 27 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. На территории Подмосковье растет число предпринимателей, занятых в социальной сфере. Об этом 27 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Речь идет о коммерческих организациях, которые занимаются воспитанием детей, работой с инвалидами и другой деятельностью социальной направленности. Глава региона отметил, что таким предприятиям будет оказываться поддержка.

«У нас 722 социальных предпринимателя. До конца года будет, я думаю, более тысячи», — сказал Воробьев.