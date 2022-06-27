Москва, 27 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Госдума может до конца весенней сессии принять во втором чтении доработанный законопроект о наказании за госизмену, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Комитет Госдумы по госстроительству поддержал ряд поправок в законопроект. В частности, выезд из России гражданина, имеющего допуск к государственной тайне, может повлечь лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Согласно поправке, выезд из России гражданина РФ, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. В случае, если эти деяния совершены организованной группой, то наказываются штрафом в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства. Документом, в частности, вводится наказание за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, либо к воспрепятствованию исполнения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности страны — до семи лет лишения свободы.

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