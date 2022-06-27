Сеул, 27 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон встретился 27 июня в Сеуле с заместителем министра финансов США Брайаном Нельсоном, курирующим финансовую разведку и борьбу с финансовым терроризмом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Встреча представителей двух стран состоялась на фоне слухов о том, что Пхеньян может провести в ближайшее время ядерные испытания.

В ходе встречи стороны сошлись во мнении относительно того, что развитие КНДР ядерной и ракетной программ приведет лишь к усилению сдерживания со стороны США и Южной Кореи, а также к более глубокой изоляции.

Представители Южной Кореи и США также согласились с тем, что Пхеньян столкнется с более жесткими международными санкциями, если откажется от возвращения за стол переговоров и продолжит провокационные действия.