Кострома, , 18:18 — REGNUM Уголовное дело, возбуждённое против бывшего руководителя Управления городского пассажирского транспорта администрации Костромы Сергея Пушкина прекращено в связи с истечением сроков давности. Постановление об этом вынес Свердловский районный суд, оно вступило в законную силу.

Сергей Пушкин Фото администрации города Кострома

Напомним, впервые о деле Пушкина заговорили в марте 2020 года, тогда по решению суда чиновника поместили под домашний арест. Сообщалось, что он вмешивался в деятельность частного коммерческого предприятия и в результате его действий из городского бюджета были необоснованно перечислены 11,3 миллиона рублей.

В судебном постановлении описаны подробности обвинения. Указано, что Пушкин использовал служебное положение, чтобы дать заработать своему знакомому Фейзуллаху Насруллаеву на муниципальных контрактах по перевозкам пассажиров. Последний не мог заниматься подобной деятельностью, так как не был зарегистрирован как ИП, не являлся учредителем или руководителем юрлица и не имел автобусов.

Чтобы помочь приятелю, в 2016 году Пушкин «склонил» директора предприятия «ЗаВлан» Владимира Захарова заключить с администрацией контракт по перевозкам людей на двух маршрутах от посёлка Волжского и торгового центра «Солнечного» до Полиграфкомбината. Договор действовал с сентября 2016 по ноябрь 2019 года.

Для этой же цели Захаров приобрёл у ярославской «Транспортной лизинговой компании» 22 автобуса в лизинг. Таким образом юридически машины принадлежали предприятию «Завлан», а фактически использовались Насруллаевым. Ему же передавались средства за выполнение транспортной работы — всего 10,9 млн рублей, за счёт которых шла оплата лизинга.

Летом 2019 года Пушкин потребовал от Захарова отказаться от исполнения муниципального контракта с тем, чтобы перевозками занялся напрямую Насруллаев. К тому времени он зарегистрировал ООО «Автотранспорт 44». С 2019 по 2020 год новое предприятие перевозило пассажиров, используя 22 автобуса «Завлана». Затем Насруллаев перестал вносить платежи за лизинг, после чего «Транспортная лизинговая компания» обязала юридического владельца машин вернуть их и выплатить 2,5 млн рублей штрафов и пеней.

Изначально обвинение рассматривало действия Пушкина как превышение должностных полномочий, предусматривающее до 4 лет лишения свободы. Ни одно из 19 заседаний, назначенных судом, не состоялось по причине неявки потерпевшего, свидетелей, самого подсудимого или других участников процессе, а также по «другим основаниям».

Затем по просьбе государственного обвинителя деяния чиновника были переквалифицированы по более лёгкой статье Уголовного кодекса — «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Максимальная санкция части 2 данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом преследование лиц, которым вменяется статья со сроком лишения свободы до 3 лет, может быть прекращено через два года после совершения преступления. По этим основаниям дело было прекращено.

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