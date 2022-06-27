Москва, 27 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Если западный рынок золота потеряет привлекательность, то Россия сможет переориентироваться на другие рынки с более законными экономическими режимами. Об этом 27 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На вопрос, как Кремль относится к плану некоторых западных стран запретить ввоз произведённого в России золота и сможет ли Москва переориентировать поставки в другие страны, Песков ответил:

«Как и со всеми остальными товарами: если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», — сказал Песков.

По его словам, рынок драгоценных металлов — глобальный, достаточно большой, объёмный и очень разнообразный.

Ранее сообщалось, что Великобритания, США, Канада и Япония планируют ввести запрет на импорт золота из России.