Омск, 27 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Бывший руководитель отдела по расследованию ДТП осуждён в Омске за получение взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июня в прокуратуре Омской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Приговор по уголовному делу против экс-начальника отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Омску 27 июня вынес Куйбышевский районный суд города. Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).

Установлено, что в апреле 2019 года фигурант частями получил от адвоката филиала №5 Омской областной коллегии адвокатов взятку — 120 тысяч рублей. Деньги предназначались за организацию встреч и взаимодействия адвоката с потерпевшими в дорожно-транспортных происшествиях — для получения сведений об обстоятельствах аварий.

После возбуждения уголовного дела фигуранта уволили. Вину в совершении преступления он не признал.

Суд назначил ему наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он оштрафован на 1,2 млн рублей и лишён на два года права заниматься определённой деятельностью.

Подсудимый взят под стражу в зале суда. В ходе следствия были арестованы денежные средства в размере 4 млн рублей. Арест постановлено сохранить до оплаты штрафа, а также конфисковать в доход государства сумму взятки в размере 120 тысяч рублей.

Ранее приговор фигуранту дела огласили 26 января 2021 года. Он был осуждён по ч. 3 ст. 290 УК РФ к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей.

Затем суд апелляционной инстанции отменил обвинительный приговор, дело повторно рассмотрел районный суд.

Приговор Куйбышевского районного суда Омска от 27 июня в законную силу не вступил. Сторона обвинения изучит его в апелляционном порядке в связи с переквалификацией действий и мягкостью назначенного наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Копейске Челябинской области бывшего полицейского осудили за получение взятки от «чёрных риелторов».

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