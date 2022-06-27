Париж, 27 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что «никакое национальное единство невозможно», передает BFM TV.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

«Я не считаю, что национальный союз необходим», — заявляет Брюно Ле Мэр.

Отвечая на вопрос о предложениях нескольких групп в Национальном собрании по снижению налогов на топливо, Брюно Ле Мэр заверил, что правительство «обсудит это со всеми политическими формированиями».

«Мы ясно видим, что никакое правительственное соглашение невозможно, никакое национальное единство невозможно. Я не считаю необходимым иметь национальный союз, мы не находимся в ситуации, которая оправдывала бы национальный союз», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что инфляция в этом году ожидается на уровне 5%.